"Si torna alla Fornero": il Pd getta la maschera sulle pensioni (Di martedì 29 settembre 2020) Il Pd cambia la marcia, innestando prepotentemente la retro. Incassato il successo delle Regionali che ha ridotto il M5S a una posizione ancora più subalterna rispetto a quella adottata negli scorsi mesi, è tempo di passare all'azione, a partire da quella che i dem considerano una delle priorità dell'azione di governo: abolire quota 100, introdotta dal precedente esecutivo gialloverde, e tornare al vecchio impianto voluto dalla Fornero e al centro di tante polemiche. A confermarlo è stato il responsabile dell'Economia del Partito Democratico Emanuele Felice. In un'intervista rilasciata ad Affaritaliani.it, Felice ha infatti risposto a distanza a chi, di fronte agli annunci del Pd sul fronte pensioni, aveva paventato il rischio di un ritorno al vecchio schema dell'ex ministro ...

