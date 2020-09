Serie C, Palermo-Potenza: arbitra Fabio Natilla di Molfetta (Di martedì 29 settembre 2020) Sarà Fabio Natilla di Molfetta l’arbitro di Palermo-Potenza.La gara, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C (Girone C), è in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera". Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti; quarto uomo ufficiale Daniele Rutella di Enna. Leggi su mediagol (Di martedì 29 settembre 2020) Saràdil’arbitro di.La gara, valida per la seconda giornata del campionato diC (Girone C), è in programma domenica 4 ottobre 2020 alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera". Il fischietto pugliese sarà coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Giulio Basile di Chieti; quarto uomo ufficiale Daniele Rutella di Enna.

_Carabinieri_ : Con le attività della Stazione #Carabinieri allo Zen di Palermo, si conclude “Avamposti”, la serie tv sull'impegno… - WiAnselmo : #SerieC, #Palermo-Potenza: arbitra Fabio Natilla di Molfetta - Mediagol : #SerieC, #Palermo-Potenza: arbitra Fabio Natilla di Molfetta - WiAnselmo : #SerieC, il Giudice Sportivo conferma: 0-3 a tavolino e -1 in classifica per il #Trapani - Mediagol : #SerieC, il Giudice Sportivo conferma: 0-3 a tavolino e -1 in classifica per il #Trapani -