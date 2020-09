Paquetà | storia di un flop | Lione per dimenticare il Milan

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 29 settembre 2020) Paquetà-, siamo ai titoli di coda. Si chiude dopo un anno e mezzo l’esperienza del centrocampista con i rossoneri. Il brasiliano si trasferirà a titolo definitivo alper circa 20 milioni di euro. Una, quella tra Paquetà e il, che comincia il 4 gennaio dell’anno scorso, quando il giocatore arriva dal Flamengo per una cifra vicina ai 35 milioni di euro. Un acquisto voluto da Leonardo, all’epoca ancora ao, ma che ha vissuto molte più ombre che luci. In un anno e mezzo col Diavolo, sono state 44 le presenze del giocatore, per un totale di 2.407 minuti giocati, ed è stata solo una la firma sul tabellino, arrivata nella sfida casalinga col Cagliari del 10 febbraio dell’anno scorso. Paquetà non ha mai sfondato, ...