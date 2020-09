Non è vero che con la Convenzione di Faro le statue vengono censurate (Di martedì 29 settembre 2020) Il 24 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini e da un testo. Si legge: «Il Pd censura le statue. Monumenti coperti per non offendere l’Islam». Il riferimento è all’approvazione da parte del Parlamento italiano della Convenzione di Faro – che riguarda il tema del patrimonio culturale e della sua eredità – e alla critiche di diversi esponenti di partiti di destra (ad esempio qui e qui) secondo cui questa Convenzione sarebbe una «resa culturale» perché ci sarebbe il rischio di dover censurare statue e opere d’arte in quanto potrebbero urtare la sensibilità di altre culture, come ... Leggi su facta.news (Di martedì 29 settembre 2020) Il 24 settembre 2020 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostra una foto del ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo Dario Franceschini e da un testo. Si legge: «Il Pd censura le. Monumenti coperti per non offendere l’Islam». Il riferimento è all’approvazione da parte del Parlamento italiano delladi– che riguarda il tema del patrimonio culturale e della sua eredità – e alla critiche di diversi esponenti di partiti di destra (ad esempio qui e qui) secondo cui questasarebbe una «resa culturale» perché ci sarebbe il rischio di dover censuraree opere d’arte in quanto potrebbero urtare la sensibilità di altre culture, come ...

