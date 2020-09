Napoli-Genoa, si teme il focolaio: fermati anche gli arbitri (Di martedì 29 settembre 2020) Francesco Fourneau non arbitrerà Benevento-Inter, recupero della prima giornata in programma domani. E Federico La Penna, non farà il quarto uomo. Dapprima designati, e ora ritirati per precauzione. Perché, scrive Repubblica, i due arbitri erano nella squadra che ha diretto Napoli-Genoa domenica al San Paolo. La partita, in attesa che ulteriori tamponi svelino la gravità della situazione, viene trattata a tutti gli effetti come un potenziale focolaio da circoscrivere. La notizia di 12 nuove positività scoperte nel Genoa ha fatto scattare il protocollo di sicurezza anche per tutti gli arbitri della partita. Il Genoa è fermo, e non si allenerà. Il Napoli invece continua ad allenarsi a ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 29 settembre 2020) Francesco Fourneau non arbitrerà Benevento-Inter, recupero della prima giornata in programma domani. E Federico La Penna, non farà il quarto uomo. Dapprima designati, e ora ritirati per precauzione. Perché, scrive Repubblica, i dueerano nella squadra che ha direttodomenica al San Paolo. La partita, in attesa che ulteriori tamponi svelino la gravità della situazione, viene trattata a tutti gli effetti come un potenzialeda circoscrivere. La notizia di 12 nuove positività scoperte nelha fatto scattare il protocollo di sicurezzaper tutti glidella partita. Ilè fermo, e non si allenerà. Ilinvece continua ad allenarsi a ...

Una sospensione del campionato di calcio di Serie A per due settimane, grazie anche alla pausa per le nazionali prevista dal 5 al 13 ottobre ...

Napoli, oggi la risonanza magnetica alla coscia per Lorenzo Insigne

Dopo l'infortunio rimediato domenica pomeriggio contro il Genoa, oggi Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, si sottoporrà ad una risonanza magnetica per valutare l'entità del problema muscol ...

