Napoli, ancora disservizi Anm: scatta la rabbia dei cittadini (Di martedì 29 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – ancora disagi per chi prende la metro linea 1 a Napoli. Anm, linea 1 della metropolitana annuncia le corse limitate da Piscinola a Dante. L'annuncio è apparso sulla pagina social dell'azienda intorno alle 7.30 scatenando la rabbia degli utenti. "Paghiamo biglietti e abbonamenti per ricevere tutti questi disagi in cambio", L'articolo proviene da Anteprima24.it.

