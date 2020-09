Missione Artemis: ArianeGroup fornirà i componenti chiave del sistema di propulsione per la sonda Orion (Di martedì 29 settembre 2020) ArianeGroup ha appena firmato diversi accordi con Airbus Defence and Space per l’adattamento e la costruzione del terzo modello di volo European Service Module (ESM) per la navicella spaziale Orion.ArianeGroup quindi: – fornirà servizi di integrazione e collaudo per il sotto-sistema di propulsione, nonché per alcune parti del sotto-sistema termico e per i corrispondenti sotto-sistemi elettronici; – fornirà diversi componenti principali del sotto-sistema di propulsione: in particolare 24 motori di controllo dell’assetto, due regolatori ad alta pressione, varie valvole del carburante, quattro serbatoi di carburante e due serbatoi di elio ad alta pressione per la pressurizzazione dei ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 29 settembre 2020)ha appena firmato diversi accordi con Airbus Defence and Space per l’adattamento e la costruzione del terzo modello di volo European Service Module (ESM) per la navicella spazialequindi: – fornirà servizi di integrazione e collaudo per il sotto-di, nonché per alcune parti del sotto-termico e per i corrispondenti sotto-sistemi elettronici; – fornirà diversiprincipali del sotto-di: in particolare 24 motori di controllo dell’assetto, due regolatori ad alta pressione, varie valvole del carburante, quattro serbatoi di carburante e due serbatoi di elio ad alta pressione per la pressurizzazione dei ...

