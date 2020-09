‘Gf Vip 5’, Flavio Briatore lancia una stoccata a Elisabetta Gregoraci: “Vuole essere autonoma? Allora rinunci ai soldi che le passo” (Di martedì 29 settembre 2020) Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci attualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano, nella quale ha commentato la partecipazione della ex moglie nel reality e soprattutto le affermazioni fatte qualche giorno fa da Elisabetta all’interno della Casa in merito al fatto che ha sacrificato la sua vita per stare con lui, ovvero: L’ho aiutato in tanti momenti, perchè lui ha avuto tanti momenti difficili nella sua vita. … Lui è sempre stato una figura forte, io avevo un ruolo preciso e ho sempre dovuto fare le mie scelte, ho anche rinunciato a delle cose televisive, ho cambiato la mia vita e l’ho seguito. Io ho dovuto sacrificare delle cose per stare ... Leggi su isaechia (Di martedì 29 settembre 2020), ex marito diattualmente reclusa nella casa del Grande Fratello Vip, ha rilasciato un’intervista a Selvaggia Lucarelli per il Fatto Quotidiano, nella quale ha commentato la partecipazione della ex moglie nel reality e soprattutto le affermazioni fatte qualche giorno fa daall’interno della Casa in merito al fatto che ha sacrificato la sua vita per stare con lui, ovvero: L’ho aiutato in tanti momenti, perchè lui ha avuto tanti momenti difficili nella sua vita. … Lui è sempre stato una figura forte, io avevo un ruolo preciso e ho sempre dovuto fare le mie scelte, ho ancheato a delle cose televisive, ho cambiato la mia vita e l’ho seguito. Io ho dovuto sacrificare delle cose per stare ...

