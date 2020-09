Genoa, solo un positivo avrebbe sintomi 'più associabili' a Covid-19 (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le dodici nuove positività al Covid-19 accertate ieri, in totale sono undici i giocatori Genoani in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone,, proseguono oggi i tamponi da parte dello staff ... Leggi su gazzetta (Di martedì 29 settembre 2020) Dopo le dodici nuove positività al-19 accertate ieri, in totale sono undici i giocatorini in isolamento domiciliare, fra cui Perin e Schone,, proseguono oggi i tamponi da parte dello staff ...

MCriscitiello : 12 tesserati del Genoa positivi. Tamponi anche al Napoli - Non solo Perin e Schoene sono risultati positivi al coro… - FcInterNewsit : FcIN - Ranocchia-Genoa, solo un rinvio. Conte non vuole rischiare a Benevento. E c'è anche strategia - Corriere : Genoa, non solo Perin e Schone: 14 tesserati positivi al coronavirus - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: FcIN - Ranocchia-Genoa, solo un rinvio. Conte non vuole rischiare a Benevento. E c'è anche strategia - PizzadiS : Quelli del #Genoa erano solo 14 falsi negativi. Società di dilettanti maledetti. -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa solo FcIN - Ranocchia-Genoa, solo un rinvio. Conte non vuole rischiare a Benevento. E c'è anche strategia Fcinternews.it Napoli in ansia, la preoccupazione di un dirigente: "Non ci resta che farci il segno della croce"

La notizia della positività di 14 tesserati del Genoa ha scatenato la preoccupazione in casa Napoli. Per oggi era già previsto un ciclo di tamponi a Castel Volturno. Va avanti così da maggio, da quand ...

Al Genoa 14 tesserati tra team e staff positivi al coronavirus

Al Genoa 14 tesserati positivi al coronavirus. Non solo Mattia Perin e Lasse Schone. Il coronavirus colpisce il Genoa ...

La notizia della positività di 14 tesserati del Genoa ha scatenato la preoccupazione in casa Napoli. Per oggi era già previsto un ciclo di tamponi a Castel Volturno. Va avanti così da maggio, da quand ...Al Genoa 14 tesserati positivi al coronavirus. Non solo Mattia Perin e Lasse Schone. Il coronavirus colpisce il Genoa ...