Emissioni, Fca pagherà multa da 9,5 mln dollari (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La U.S. Securities Exchange Commission ha comunicato ieri di aver raggiunto un accordo con Fiat Chrysler Automobiles, che chiude l'inchiesta della Sec in merito a talune disclosures in materia di Emissioni che Fca N.V. fece ad inizio 2016. L'intesa contempla un pagamento 9,5 milioni di dollari Usa". Lo comunica una nota del gruppo automobilistico. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - "La U.S. Securities Exchange Commission ha comunicato ieri di aver raggiunto un accordo con Fiat Chrysler Automobiles, che chiude l'inchiesta della Sec in merito a talune disclosures in materia diche Fca N.V. fece ad inizio 2016. L'intesa contempla un pagamento 9,5 milioni diUsa". Lo comunica una nota del gruppo automobilistico.

repubblica : Emissioni, Fca patteggia in Usa: 9,5 milioni di dollari per violazioni comunicazione - ultima_ora : RT @ultimenotizie: La U.S. Securities Exchange Commission ha comunicato ieri di aver raggiunto un accordo con Fiat Chrysler Automobiles in… - notizieambiente : RT @ultimenotizie: La U.S. Securities Exchange Commission ha comunicato ieri di aver raggiunto un accordo con Fiat Chrysler Automobiles in… - ultimenotizie : La U.S. Securities Exchange Commission ha comunicato ieri di aver raggiunto un accordo con Fiat Chrysler Automobile… - fisco24_info : Emissioni, Fca pagherà multa da 9,5 mln dollari : -