Covid, lo Spallanzani di Roma è già pronto per affrontare un'eventuale seconda ondata (Di martedì 29 settembre 2020) Di pari passo con l'andamento dei nuovi contagi, come è logico che sia, il Cts in primis, ed i principali medici e virologi italiani continuano a studiare per tempo le misure da opporre, in base all'intensità della recrudescenza del coronavirus nel nostro Paese. Lo Spallanzani è già in allerta qualora la situazione degeneri In particolare, preoccupa la situazione nel Lazio e, in particolare, nella Capitale dove, per non farsi trovare impreparato dal picco di un'eventuale seconda ondata (non improbabile), l'Istituto Lazzaro Spallanzani ha già approntato un piano specifico, predisponendo 281 posti letto, più 55 posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva.

