Brutte notizie per i grillini: a due anni dall'abolizione la povertà sta benissimo (Di martedì 29 settembre 2020) "Abbiamo abolito la povertà, noi siamo il vero cambiamento". Due anni fa, in una serata di fine settembre, l'allora vicepremier Di Maio si affacciò trionfante dal balcone di Palazzo Chigi - insieme a tutti gli altri ministri grillini - per festeggiare il via libera alla manovra che consentiva di rendere operativo il reddito di cittadinanza, con una copertura di 8-10 miliardi. Una misura che alla prova dei fatti si è rivelata la più grande operazione clientelare nella storia della Repubblica, non ha abolito la povertà e fatto piovere invece denaro su boss mafiosi, ex terroristi, truffatori e su ogni risma di furbetti da divano. Ora perfino Conte si è accorto che il sussidio grillino partorito dal genio di Tridico "rischia di essere una misura assistenziale senza ...

