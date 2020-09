Assurdo Sallusti da Porro | non solo Tridico | Sapete quanto prende l' assistente di Di Maio Un disastro a 5 Stelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) "Che un webmaster del Ministro degli esteri guadagni di più di un primario è!". Alessandronon si dà pace e a Quarta repubblica bastona il Movimento 5su tutta la linea. Prima l'affondo su Luigi Die il suo staff (pagato molto bene) alla Farnesina. Quindi il caso del weekend, l'aumento di stipendio "a tradimento" concesso al presidente Inps Pasquale, nel pieno della bufera sulle casse integrazione pagate in ritardo (o non pagate affatto) agli italiani massacrati dalla crisi legata a coronavirus e lockdown. "ha messo in imbarazzo il suo azionista, siamo sicuri che ha gestito bene l'Inps?", domanda sibillino Giovanni Toti, governaore della Liguria. L'azionista politico, per la cronaca, ...