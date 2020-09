Aspi | fonti | cessione controllo Cdp proposto da società e Atlantia a luglio**

(Di martedì 29 settembre 2020) Roma, 29 set. (Adnkronos) - Sono state le società Aspi edad aver espressamenteal Governo nelle lettere del 11, 13, 14 e 15 luglio scorso, come poi riportato nel comunicato della presidenza del Consiglio dei ministri del 15 luglio, una soluzione combinata che abbinava il riequilibrio della cone ladela Cassa Depositi e prestiti. E' quanto spiegano all'Adnkronosvicine al dossier riferendosi al comunicato stampa diffuso danel quale si sottolineava, in particolare, 'che l'imposizione dell'obbligo di cedere Aspi a Cdp esula dalle facoltà riconosciute al Concedente, ai sensi della Convenzione Unica in vigore'.

Nella dura battaglia tra Atlantia e Cassa Depositi e Prestiti per il riassetto di Autostrade per l’Italia, la holding ha lasciato una porta aperta a Cdp e l’ente nella missiva inviata alla compagnia n ...I cda di Autostrade per l’Italia e della controllante Atlantia sono stati convocati per domani. A riportarlo sono fonti di stampa, secondo cui i board saranno chiamati a deliberare sulla risposta da i ...