Ares Gate: "Gabriel Garko è stato messo in mezzo per distogliere l'attenzione" secondo Pamela Perricciolo (Di martedì 29 settembre 2020) I rumor sull'Ares Gate non si placano e oggi a intervenire è Pamela Perricciolo, ex manager di Pamela Prati, secondo cui il coming out di Gabriel Garko è stato solo un diversivo. Il coming out di Gabriel Garko sarebbe stato un modo per distogliere l'attenzione dall'Ares Gate: ad affermarlo è Pamela Perricciolo, ex manager di Pamela Prati, la mente dietro al caso "Mark Caltagirone" che aveva infiammato la scorsa stagione televisiva. Sembrava dovesse diventare molto più di un semplice ... Leggi su movieplayer (Di martedì 29 settembre 2020) I rumor sull'non si placano e oggi a intervenire, ex manager diPrati,cui il coming out disolo un diversivo. Il coming out disarebbeun modo perl'dall': ad affermarlo, ex manager diPrati, la mente dietro al caso "Mark Caltagirone" che aveva infiammato la scorsa stagione televisiva. Sembrava dovesse diventare molto più di un semplice ...

Selvaggia Lucarelli contro Garko: "60mila euro per il suo coming out"

Ares Gate, Manuela Arcuri interviene: "Non ho visto queste cose" | LEGGI Gabriel Garko: tra coming out e ...

