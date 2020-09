Vittorio Sgarbi sbugiarda Francesca Pepe: ‘Tra noi intimità di 18 minuti dietro ad un quadro’ (Di lunedì 28 settembre 2020) Francesca Pepe aveva negato di aver avuto una relazione con Vittorio Sgabri. Quest’ultimo, però, ha rivelato dettagli piccanti del loro incontro GF Vip: Francesca Pepe smentisce la relazione con Vittorio Sgarbi Francesca Pepe è entrata come concorrente nella quinta edizione del Grande Fratello Vip con il secondo gruppo. Nella clip di presentazione le è stato ricordato che lei è conosciuta dai giornalisti per aver avuto una storia, anche se breve, con Vittorio Sgarbi. Lei, però, ci ha scherzato su dicendo di averlo visto solamente per 7 ore ad un evento. Nella Casa, con gli altri concorrenti, Francesca ha poi approfondito l’argomento. Ha ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 settembre 2020)aveva negato di aver avuto una relazione conSgabri. Quest’ultimo, però, ha rivelato dettagli piccanti del loro incontro GF Vip:smentisce la relazione conè entrata come concorrente nella quinta edizione del Grande Fratello Vip con il secondo gruppo. Nella clip di presentazione le è stato ricordato che lei è conosciuta dai giornalisti per aver avuto una storia, anche se breve, con. Lei, però, ci ha scherzato su dicendo di averlo visto solamente per 7 ore ad un evento. Nella Casa, con gli altri concorrenti,ha poi approfondito l’argomento. Ha ...

