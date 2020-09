‘Trono Over’, due ex protagonisti svelano in esclusiva a IsaeChia.it di essere tornati insieme: “Oggi siamo felici!” (Di lunedì 28 settembre 2020) Vi avevamo parlato qualche mese fa della burrascosa separazione tra Denise Pantano e Sebastiano Mignosa: i due ex protagonisti del Trono Over avevano abbandonato insieme il programma ma dopo qualche mese era stata la dama, per prima, ad annunciare in esclusiva per noi di IsaeChia.it la decisione di interrompere la relazione con il Mignosa, che, ancora attraverso il nostro portale, aveva deciso di replicare, raccontando la sua versione. Oggi, però, a distanza di mesi la Pantano ha scelto di comunicare la lieta notizia del ritorno di fiamma con Sebastiano: Sì, io e Sebastiano abbiamo lavorato per ricucire il nostro rapporto e oggi siamo felici! Denise è tornata sul difficile periodo successivo alla loro rottura, in seguito alla scoperta di alcune conversazioni virtuali ... Leggi su isaechia (Di lunedì 28 settembre 2020) Vi avevamo parlato qualche mese fa della burrascosa separazione tra Denise Pantano e Sebastiano Mignosa: i due exdel Trono Over avevano abbandonatoil programma ma dopo qualche mese era stata la dama, per prima, ad annunciare inper noi di.it la decisione di interrompere la relazione con il Mignosa, che, ancora attraverso il nostro portale, aveva deciso di replicare, raccontando la sua versione. Oggi, però, a distanza di mesi la Pantano ha scelto di comunicare la lieta notizia del ritorno di fiamma con Sebastiano: Sì, io e Sebastiano abbiamo lavorato per ricucire il nostro rapporto e oggifelici! Denise è tornata sul difficile periodo successivo alla loro rottura, in seguito alla scoperta di alcune conversazioni virtuali ...

