Traffico Roma del 28-09-2020 ore 17:30 (Di lunedì 28 settembre 2020) Luceverde Roma Buonasera e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti sul grande raccordo anulare tra Roma sud e Ardeatina sulle due carreggiate code per Traffico anche in tangenziale verso San Giovanni tra campi sportivi e Salaria e poi tra Monti Tiburtini e lo svincolo dell’a24 ed anche su viale Castrense ci sono invece delle code per un incidente sull’Aurelia tra Casale Lumbroso e Grande Raccordo Anulare verso il centro andiamo in zona tufello possibili disagi su via Monte Petroso per alberi caduti sulla strada a Ostia invece chiusa per allagamenti via Mar dei Sargassi Cambiamo argomento da oggi e per 5 notti complessive sul tratto Urbano dell’a24 sarà chiuso lo svincolo per immettersi sulla tangenziale est in direzione San Giovanni i lavori si svolgeranno sempre nella fascia oraria 23 Sei chiuso ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 settembre 2020) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati all’ascolto code a tratti sul grande raccordo anulare trasud e Ardeatina sulle due carreggiate code peranche in tangenziale verso San Giovanni tra campi sportivi e Salaria e poi tra Monti Tiburtini e lo svincolo dell’a24 ed anche su viale Castrense ci sono invece delle code per un incidente sull’Aurelia tra Casale Lumbroso e Grande Raccordo Anulare verso il centro andiamo in zona tufello possibili disagi su via Monte Petroso per alberi caduti sulla strada a Ostia invece chiusa per allagamenti via Mar dei Sargassi Cambiamo argomento da oggi e per 5 notti complessive sul tratto Urbano dell’a24 sarà chiuso lo svincolo per immettersi sulla tangenziale est in direzione San Giovanni i lavori si svolgeranno sempre nella fascia oraria 23 Sei chiuso ...

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-09-2020 ore 16:30 RomaDailyNews Roma, a causa del coronavirus chiusi 5000 esercizi commerciali

"Siamo a più di 5mila. In ogni strada del commercio, da via Tuscolana a via Veneto, in periferia e soprattutto nel centro storico, si contano circa dieci o venti negozi con le serrande abbassate", ha ...

Signa, al via il progetto della circonvallazione Est

Un aggiornamento importante nella programmazione del comparto viabilità. Sono in calendario infatti due interventi che prevedono la realizzazione di una ...

