Tare annuncia Andreas Pereira alla Lazio | “Arriverà tra due o tre giorni”

(Di lunedì 28 settembre 2020) Igliè intervenuto oggi ad Amatrice durante la cerimonia di consegna del Premio Manlio Scopigno e Felice Pulici, e ha parlato anche del mercato della: “? Arriverà tra due o tre giorni”. Stuzzicato sull’argomento, anche Simone Inzaghi ha parlato del centrocampista: “Lo conosco, è un giocatore di qualità, che ci potrebbe aiutantissimo. Adesso non mi va di parlare di calciatori che ora non sono nostri. Abbiamo la fortuna di avereche ci sa fare, vedremo se arriverà a no”. Foto: Facebook personaleL'articolo: ...

enzolampard : RT @callmegoodlife: L’intervento di #Tare ai Premi Scopigno. Annuncia l’arrivo di #Pereira, insieme a Muriqi, Fares e Hoedt. #SSLazio (1/… - CoreLaziale : RT @MarcoVBava: #Tare annuncia l'acquisto di #AndreasPereira: 'Arriverà a Roma tra 2-3 giorni'. #Lazio - giuseppemolin19 : RT @callmegoodlife: L’intervento di #Tare ai Premi Scopigno. Annuncia l’arrivo di #Pereira, insieme a Muriqi, Fares e Hoedt. #SSLazio (1/… - ndl00 : RT @MarcoVBava: #Tare annuncia l'acquisto di #AndreasPereira: 'Arriverà a Roma tra 2-3 giorni'. #Lazio - claudioSSL1900 : RT @Enrico1306: #Tare annuncia #Pereira: 'Arriverà. Saremo più forti, critiche ingiuste'. -

Ultime Notizie dalla rete : Tare annuncia

alfredopedulla.com

Il ds della Lazio Igli Tare, intervenuto oggi ad Amatrice per il Premio Manlio Scopigno-Felice Pulici, ha parlato anche del mercato biancoceleste. Queste le sue parole sulle prossime operazioni in ent ...Steve Wynn dei Dream Syndicate annuncia la pubblicazione del boxset "Decade" in ad ottobre via Real Gone Music ...