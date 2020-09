Real Madrid, infortunio muscolare per Kroos: out due settimane (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Real Madrid ha comunicato l’entità dell’infortunio di Toni Kroos Toni Kroos si è infortunato nella partita di sabato scorso contro il Betis Siviglia. Il Real Madrid ha effettuato tutti gli esami del caso che hanno evidenziato un infortunio muscolare al gluteo sinistro. Problema che dovrebbe tener fuori il tedesco per circa due settimane. «Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Toni Kroos dallo staff medico del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio muscolare al gluteo medio sinistro. In attesa di evoluzione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Ilha comunicato l’entità dell’di ToniTonisi è infortunato nella partita di sabato scorso contro il Betis Siviglia. Ilha effettuato tutti gli esami del caso che hanno evidenziato unal gluteo sinistro. Problema che dovrebbe tener fuori il tedesco per circa due. «Dopo i test effettuati oggi sul nostro giocatore Tonidallo staff medico del, gli è stato diagnosticato unal gluteo medio sinistro. In attesa di evoluzione». Leggi su Calcionews24.com

