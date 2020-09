Navalny, staff oppositore fa ricorso a Corte di Strasburgo (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 28 SET - Il team dell'oppositore Alexei Navalny contesterà il rifiuto di aprire un'inchiesta penale sull'avvelenamento di Navalny presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, CEDU,. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 28 settembre 2020) ANSA, - MOSCA, 28 SET - Il team dell'Alexeicontesterà il rifiuto di aprire un'inchiesta penale sull'avvelenamento dipresso laeuropea dei diritti dell'uomo, CEDU,. ...

MOSCA, 28 SET - Il team dell'oppositore Alexei Navalny contesterà il rifiuto di aprire un'inchiesta penale sull'avvelenamento di Navalny presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Lo ha det ...

Navalny: "Ho incontrato Angela Merkel prima di essere dimesso". Fino a quando resterà a Berlino?

A cinque giorni dalle dimissioni dall'ospedale Charitè di Berlino, Alexey Navalny conferma di aver ricevuto la visita della Cancelliera tedesca Angela Merkel. Per ora non si sa ancora quanto durerà la ...

