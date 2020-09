Monteforte Irpino, situazione drammatica: ora la montagna fa paura (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiMonteforte Irpino (Av) – La situazione a Monteforte Irpino è a dir poco drammatica. Dopo la bomba d’acqua di domenica l’allarme resta. Le zone che hanno subito maggior danni sono Acquolella, Portella e Pastelle. Nottata a lavoro per Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici comunali. Non nasconde la sua preoccupazione il sindaco, Costantino Giordano: “Abbiamo lavorato senza sosta in sinergia con la Protezione Civile e il Genio Civile coordinati dalla dottoressa Claudia Campobasso. Stiamo lavorando intensamente per mettere in sicurezza la montagna – dice – La situazione è critica a monte. Nelle scorse ore abbiamo evacuato 5-6 famiglie organizzando il presidio per ospitarle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Av) – Laè a dir poco. Dopo la bomba d’acqua di domenica l’allarme resta. Le zone che hanno subito maggior danni sono Acquolella, Portella e Pastelle. Nottata a lavoro per Vigili del Fuoco, Protezione Civile e tecnici comunali. Non nasconde la sua preoccupazione il sindaco, Costantino Giordano: “Abbiamo lavorato senza sosta in sinergia con la Protezione Civile e il Genio Civile coordinati dalla dottoressa Claudia Campobasso. Stiamo lavorando intensamente per mettere in sicurezza la– dice – Laè critica a monte. Nelle scorse ore abbiamo evacuato 5-6 famiglie organizzando il presidio per ospitarle ...

Maltempo la Campania in ginocchio: drammatica la situazione nell’Avellinese e a Sarno

È pesante il bilancio dei danni provocati dalle abbondanti precipitazioni che dal pomeriggio di ieri si sono abbattute in provincia di Avellino. Particolarmente colpito il comune di Monteforte, dove s ...

