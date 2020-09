Manuela Arcuri, contenta per Garko, la nostra relazione vera (Di lunedì 28 settembre 2020) Manuela Arcuri ex fiamma di Gabriel Garko e collega in numerose fiction di successo ha voluto complimentarsi con l’attore per il suo coming out, confermando però che all’epoca fu amore vero e non era una finta la loro relazione. Una dichiarazione che si inserisce nel più vasto e complesso scandalo chiamato “Ares Gate”. Verissimo, Manuela Arcuri: ‘Tra me e Gabriel Garko? Si, c’è stato un flirt’ Andiamo con ordine. Manuela Arcuri e Gabriel Garko sono grandi amici oltre che colleghi, sul set sono stati anche nemici, quindi amanti o avversari. Ma nella vita reale hanno avuto una relazione spesso confermata. Dopo il coming out dell’attore ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 settembre 2020)ex fiamma di Gabriele collega in numerose fiction di successo ha voluto complimentarsi con l’attore per il suo coming out, confermando però che all’epoca fu amore vero e non era una finta la loro. Una dichiarazione che si inserisce nel più vasto e complesso scandalo chiamato “Ares Gate”. Verissimo,: ‘Tra me e Gabriel? Si, c’è stato un flirt’ Andiamo con ordine.e Gabrielsono grandi amici oltre che colleghi, sul set sono stati anche nemici, quindi amanti o avversari. Ma nella vita reale hanno avuto unaspesso confermata. Dopo il coming out dell’attore ...

