Macron insiste | Sassoli dice no | niente plenaria a Strasburgo | c' è il Covid

(Di lunedì 28 settembre 2020) Non si placano le polemiche per la mancata riapertura della sede del Parlamento europeo a, chiusa dal lockdown di primavera imposto dalla pandemia. Stavolta; il presidente francese Emmanuelin persona a scrivere una lettera al presidente dell’Eurocamera Davidin cui “deplora profondamente” la scelta di tenere ladi settembre a Bruxelles. Nella lettera pubblicata integralmente dal quotidiano Ouest France,sottolinea che “; vostro compito mettere in opera senza ritardi il ritorno alla normalità istituzionale e un ritorno delle sessioni plenarie anel mese di ottobre”. La risposta di;: ...

Il capo dell'Eliseo aveva scritto al presidente dell'Europarlamento per la riapertura della sede in Alsazia, nel rispetto dei Trattati. Risposta: No, troppi contagi in Francia ...(ANSAmed) - BEIRUT, 18 SET - Il presidente francese Emmanuel Macron ha oggi chiamato telefonicamente il suo collega libanese Michel Aoun per insistere perché si formi quanto prima un nuovo governo in ...