Luca consola il Dottore: "E ora avanti così" (Di lunedì 28 settembre 2020) Terza vittoria stagionale per Marini, sempre più leader in Moto2. Terzo Di Giannantonio. In Moto 3 podio per Arbolino e Foggia Leggi su quotidiano (Di lunedì 28 settembre 2020) Terza vittoria stagionale per Marini, sempre più leader in Moto2. Terzo Di Giannantonio. In Moto 3 podio per Arbolino e Foggia

luca_rossato : RT @radiondadurto: #Aldro #Aldrovandi 'Ogni 25 settembre mi sveglio piangendo.E' sempre peggio. Il tempo non lenisce nulla. Mi consola solo… - GiuManc : RT @grotondi: Ora il cdx si consola dicendo che in Puglia e Campania bisognava rinnovarsi laddove nel campo dei vincitori Emiliano ha 61 an… - mariavenera2 : RT @grotondi: Ora il cdx si consola dicendo che in Puglia e Campania bisognava rinnovarsi laddove nel campo dei vincitori Emiliano ha 61 an… - cafifal : RT @grotondi: Ora il cdx si consola dicendo che in Puglia e Campania bisognava rinnovarsi laddove nel campo dei vincitori Emiliano ha 61 an… - Aldo_Cioffi : RT @grotondi: Ora il cdx si consola dicendo che in Puglia e Campania bisognava rinnovarsi laddove nel campo dei vincitori Emiliano ha 61 an… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca consola Luca consola il Dottore: "E ora avanti così" Quotidiano.net Dovi & Rossi a terra, Morbido si difende

Poteva essere una domenica speciale per gli italiani alla ricerca di riscatto in terra spagnola. In una giornata che ha visto il trionfo della new generation, con la vittoria di Fabio Quartararo (21 a ...

Luca consola il Dottore: "E ora avanti così"

Terza vittoria stagionale per Marini, sempre più leader in Moto2. Terzo Di Giannantonio. In Moto 3 podio per Arbolino e Foggia ...

Poteva essere una domenica speciale per gli italiani alla ricerca di riscatto in terra spagnola. In una giornata che ha visto il trionfo della new generation, con la vittoria di Fabio Quartararo (21 a ...Terza vittoria stagionale per Marini, sempre più leader in Moto2. Terzo Di Giannantonio. In Moto 3 podio per Arbolino e Foggia ...