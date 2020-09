Lite super trash tra Stefania Orlando e Franceska Pepe al GF VIP 5: tutta colpa di un kiwi (VIDEO) (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuova Lite trash nella casa del Grande Fratello Vip 5. Franceska Pepe è stata ancora una volta protagonista di un’accesa discussione dopo quelle con Tommaso Zorzi e Dayane Mello di alcuni giorni fa. Stavolta la “vittima” della concorrente (a quanto pare odiatissima in casa ma molto amata fuori) è stata Stefania Orlando. Lite trash per un kiwi tra Francesca Pepe e Stefania Orlando Durante il pranzo della domenica, Franceska Pepe ha nuovamente polemizzato sui pasti nella casa (dopo le famose carote) e ha accusato Stefania Orlando di aver rubato un kiwi e averlo fatto ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 28 settembre 2020) Nuovanella casa del Grande Fratello Vip 5.è stata ancora una volta protagonista di un’accesa discussione dopo quelle con Tommaso Zorzi e Dayane Mello di alcuni giorni fa. Stavolta la “vittima” della concorrente (a quanto pare odiatissima in casa ma molto amata fuori) è stataper untra FrancescaDurante il pranzo della domenica,ha nuovamente polemizzato sui pasti nella casa (dopo le famose carote) e ha accusatodi aver rubato une averlo fatto ...

hamms_lite : RT @cdrsalamanderva: Super Cali swag ilistic sexy hella dopeness - IsaeChia : ‘#GfVip 5’, scintille tra #StefaniaOrlando e #FranceskaPepe: la lite super #trash scoppia… a causa di un kiwi! - lillydessi : Samsung Galaxy S10 Lite è in super offerta sotto i 390 Euro: da non perdere - - infoitscienza : Samsung Galaxy S10 Lite è in super offerta sotto i 390 Euro: da non perdere - k9ageyama : devo prendere una luna su super mario odyssey ma servono i joy con della switch MA IO HO LA SWITCH LITE e non posso… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite super ‘Gf Vip 5’, lite super trash tra Franceska Pepe e Stefania Orlando che urla: “Non ha mangiato perché se no non era abbastanza brilla!” isaechia.it Poco X3 NFC vs OnePlus 8 Pro vs Huawei P20 Lite - Confronto completo

Confronto completo dei dati tra i modelli Poco X3 NFC vs OnePlus 8 Pro vs Huawei P20 Lite: scopriamo tutte le differenze tecniche, il confronto prezzi e informazioni utili per scegliere il miglior mod ...

Solo 70 € Amazfit Verge Lite: lo smartwatch in offerta al prezzo più basso di sempre

Se siete alla ricerca di uno smartwatch completo e votato particolarmente al tracciamento delle attività di fitness con un rapporto qualità prezzo imbattibile ecco l’offerta dedicata ad Amazfit Verge ...

Confronto completo dei dati tra i modelli Poco X3 NFC vs OnePlus 8 Pro vs Huawei P20 Lite: scopriamo tutte le differenze tecniche, il confronto prezzi e informazioni utili per scegliere il miglior mod ...Se siete alla ricerca di uno smartwatch completo e votato particolarmente al tracciamento delle attività di fitness con un rapporto qualità prezzo imbattibile ecco l’offerta dedicata ad Amazfit Verge ...