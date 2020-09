Lagarde: “La ripresa resta incerta” (Di lunedì 28 settembre 2020) L’audizione di Christine Lagarde in Commissione economica del Parlamento Europeo: “Prospettive sul futuro incerte”. BRUXELLES – Ritorna a parlare della ripresa Christine Lagarde e lo fa in audizione davanti alla commissione economica del Parlamento Europeo. La presidente della Bce conferma le incertezze sulla ripartenza: “L’impatto del coronavirus – esordisce l’ex numero uno della Fmi riportata dall’Ansa – si sente nella zona euro. Le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto e le prospettive restano incerte …“. Una risalita che sembra essere strettamente collegata alle misure dei singoli Paesi e all’evoluzione della pandemia: “La crisi della sanità pubblica continuerà a pesare ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 28 settembre 2020) L’audizione di Christinein Commissione economica del Parlamento Europeo: “Prospettive sul futuro incerte”. BRUXELLES – Ritorna a parlare dellaChristinee lo fa in audizione davanti alla commissione economica del Parlamento Europeo. La presidente della Bce conferma le incertezze sulla ripartenza: “L’impatto del coronavirus – esordisce l’ex numero uno della Fmi riportata dall’Ansa – si sente nella zona euro. Le imprese hanno difficoltà, le persone perdono il posto e le prospettiveno incerte …“. Una risalita che sembra essere strettamente collegata alle misure dei singoli Paesi e all’evoluzione della pandemia: “La crisi della sanità pubblica continuerà a pesare ...

