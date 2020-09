Inter, Juve e Milan d’accordo: sì all’ingresso dei fondi in Serie A (Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo Calcioefinanza.it Inter, Juve e Milan sarebbero d’accordo all’ingresso di private equity nella Serie A Ha dato buoni frutti l’incontro andato in scena questa mattina tra Inter, Juve e Milan nella sede rossonera. Secondo Calcioefinanza.it sono d’accordo all’ingresso di private equity in Serie A. Le tre grandi del calcio italiano si sono riunite per parlare delle offerte presentate dalle due cordate. Durante il summit di questo pomeriggio sono state analizzate entrambe le offerte: quella del trio CVC-Advent-Fsi e quella di Bain-Nb Renaissance. Le società hanno una posizione condivisa anche se i tempi non sono ancora maturi per una decisione definitiva. L’obiettivo dei club ora è ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 settembre 2020) Secondo Calcioefinanza.itsarebbero d’accordo all’ingresso di private equity nellaA Ha dato buoni frutti l’incontro andato in scena questa mattina tranella sede rossonera. Secondo Calcioefinanza.it sono d’accordo all’ingresso di private equity inA. Le tre grandi del calcio italiano si sono riunite per parlare delle offerte presentate dalle due cordate. Durante il summit di questo pomeriggio sono state analizzate entrambe le offerte: quella del trio CVC-Advent-Fsi e quella di Bain-Nb Renaissance. Le società hanno una posizione condivisa anche se i tempi non sono ancora maturi per una decisione definitiva. L’obiettivo dei club ora è ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Juve La novità: Pirlo, Conte e Gattuso tutti all’attacco. Ma Juve e Inter sono andate allo sbaraglio Calciomercato.com Juve, Pirlo: 'Cambi importanti, con un po' più tempo...'

Andrea Pirlo parla a Juventus TV del pareggio contro la Roma ... CAMBI - "E' importante, l'abbiamo visto anche con l'Inter che ha fatto 5 cambi e ha vinto la partita, noi abbiamo fatto lo stesso.

Il ct Mancini: "Juve squadra con più qualità, ma Napoli e le altre possono dar fastidio"

Al Premio Manlio Scopigno-Felice Pulici, il ct Roberto Mancini parla così del ritorno a regime degli stadi italiani nel suo intervento.

