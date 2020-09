illimity Bank finalizza due operazioni nel segmento senior financing per 12 milioni (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – illimity Bank ha finalizzato due nuove operazioni nel segmento senior financing per un ammontare complessivo di circa 12 milioni dieuro. La prima operazione ammonta a 4 milioni di euro a supporto di Borgosesia. Il sottostante è rappresentato da crediti corporate garantiti da asset immobiliari, del valore nominale lordo di circa 30 milioni di euro, ceduti da diversi intermediari finanziari e acquistati da Borgosesia attraverso un veicolo di cartolarizzazione tra il 2018 e il 2019. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato da asset di tipo residenziale situati prevalentemente in Lombardia. Si tratta inoltre di una operazione ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) –hato due nuovenelper un ammontare complessivo di circa 12dieuro. La prima operazione ammonta a 4di euro a supporto di Borgosesia. Il sottostante è rappresentato da crediti corporate garantiti da asset immobiliari, del valore nominale lordo di circa 30di euro, ceduti da diversi intermediari finanziari e acquistati da Borgosesia attraverso un veicolo di cartolarizzazione tra il 2018 e il 2019. Il patrimonio immobiliare a garanzia dei crediti oggetto del finanziamento è rappresentato da asset di tipo residenziale situati prevalentemente in Lombardia. Si tratta inoltre di una operazione ...

