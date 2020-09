Il tema mai rilasciato da Microsoft che trasformava Windows Xp in Mac (Di lunedì 28 settembre 2020) (Foto: TheVerge)Microsoft aveva preparato uno speciale tema per Windows Xp che di fatto trasformava l’aspetto del sistema operativo in una sorta di simil-Mac. Il pacchetto si chiama Candy e ai più attenti non sfugge una somiglianza netta con l’interfaccia Aqua di Apple presentata durante la conferenza Macworld Conference & Expo del 2000. Nonostante l’accurato lavoro per riprodurre l’estetica dell’aspetto del sistema operativo rivale, Microsoft non ha mai diffuso Candy perché il tema era stato creato soltanto come placeholder ossia come una soluzione non ufficiale sfruttata dagli sviluppatori per uso interno durante la fase di realizzazione del nuovo Os, al momento chiamato con il nome in codice ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) (Foto: TheVerge)aveva preparato uno specialeperXp che di fattol’aspetto del sisoperativo in una sorta di simil-Mac. Il pacchetto si chiama Candy e ai più attenti non sfugge una somiglianza netta con l’interfaccia Aqua di Apple presentata durante la conferenza Macworld Conference & Expo del 2000. Nonostante l’accurato lavoro per riprodurre l’estetica dell’aspetto del sisoperativo rivale,non ha mai diffuso Candy perché ilera stato creato soltanto come placeholder ossia come una soluzione non ufficiale sfruttata dagli sviluppatori per uso interno durante la fase di realizzazione del nuovo Os, al momento chiamato con il nome in codice ...

AlbertoBagnai : Io non farei il presidente dell’INPS perché so di non saperlo fare e a differenza dei 5% non ho mai considerato gli… - marialauraloi : RT @salvatore1953: Il senso civico che non abbiamo: negli Usa,un amico mi portò ad una riunione di quartiere,il tema era cacciare il sindac… - PulcinoRossoner : RT @FrancoDallatom1: Punto su cui @vitalbaa si batte da sempre. Non ho mai letto nessuno rispondere sul tema. - Carmela_oltre : RT @OsservaDiritti: La comunità internazionale bacchetta l'Italia in tema di #dirittiumani come mai prima in passato. Le criticità maggiori… - StePic62 : RT @FrancoDallatom1: Punto su cui @vitalbaa si batte da sempre. Non ho mai letto nessuno rispondere sul tema. -