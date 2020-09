Il 30 settembre il Wired Next Fest torna in streaming per raccontare il Next Normal (Di lunedì 28 settembre 2020) Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un Festival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell’evento finale in streaming. La pandemia ha cambiato le nostre abitudini, ci ha costretto a fare i conti con la nostra vulnerabilità e ha dato una forte spinta all’adozione delle tecnologie digitali. Quando tutto sarà finito, il mondo non sarà più quello di prima: dovremo prepararci a vivere in uno scenario mutato, talvolta radicalmente, e fare i conti col Next Normal. È questo il tema del sesto appuntamento del ... Leggi su wired (Di lunedì 28 settembre 2020) Il, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in unival della durata di 4 mesi, dal 4 giugno al 9 e 10 ottobre, date dell’evento finale in. La pandemia ha cambiato le nostre abitudini, ci ha costretto a fare i conti con la nostra vulnerabilità e ha dato una forte spinta all’adozione delle tecnologie digitali. Quando tutto sarà finito, il mondo non sarà più quello di prima: dovremo prepararci a vivere in uno scenario mutato, talvolta radicalmente, e fare i conti col. È questo il tema del sesto appuntamento del ...

wireditalia : Il 30 settembre al Wired Next Fest ci sarà @ellyesse, vicepresidentessa Regione Emilia Romagna, per parlare di poli… - MariellaPreinl : RT @wireditalia: Il 30 settembre al Wired Next Fest ci sarà @ellyesse, vicepresidentessa Regione Emilia Romagna, per parlare di politica e… - wireditalia : Al Wired Next Fest, il 30 settembre in streaming, ci sarà @nathanblec, Co-Founder, Cso e Chairman di Airbnb China,… - lisasali3 : RT @wireditalia: Il 30 settembre al Wired Next Fest ci sarà @ellyesse, vicepresidentessa Regione Emilia Romagna, per parlare di politica e… - monicamanfre : RT @wireditalia: Il 30 settembre al Wired Next Fest ci sarà @ellyesse, vicepresidentessa Regione Emilia Romagna, per parlare di politica e… -

Ultime Notizie dalla rete : settembre Wired Il 30 settembre il Wired Next Fest torna in streaming per raccontare il Next Normal Wired.it Wired Next Fest: l'appuntamento del 30 settembre

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della dura ...

Al Wired Next Fest adesso si parla di Next Normal

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della dura ...

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della dura ...Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione, realizzato in collaborazione con Audi, ha cambiato pelle trasformandosi in un festival della dura ...