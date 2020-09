Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli incidente hot mentre balla con Elisabetta Gregoraci (Di lunedì 28 settembre 2020) Ballo bollente al Grande Fratello Vip 5 tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli che poi incappa in un incidente hot, un'erezione subito notata dagli spettatori. Il ballo bollente nella casa del Grande Fratello Vip 5 tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli è finito con un incidente hot che ha creato un leggero imbarazzo all'ex velino che ha chiesto alla sua partner di danza di coprirgli la vistosa erezione. Il primo bacio tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli nella casa del Grande Fratello Vip 5 era arrivato per gioco. In una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 settembre 2020) Ballo bollente alVip 5 trache poi incappa in unhot, un'erezione subito notata dagli spettatori. Il ballo bollente nella casa delVip 5 traè finito con unhot che ha creato un leggero imbarazzo all'ex velino che ha chiesto alla sua partner di danza di coprirgli la vistosa erezione. Il primo bacio tranella casa delVip 5 era arrivato per gioco. In una ...

