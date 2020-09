Gianluca Vacchi e il siparietto in Rolls Royce con il domestico

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Da anni la vita di lusso diè lì in bella mostra, fruibile in ogni parte del mondo dai suoi 17 milioni di followers. Il ricchissimo rampollo bolognese non è più direttamente coinvolto nel business di IMA, l’azienda di famiglia che nel 2019 ha fatturato 1,6 miliardi di euro, ma rimane uno degli azionisti principali. Nel tempo, forte del suo capitale, ha saputo trasformare le sue passioni, dal ballo alla moda, in operazioni finanziarie che l’hanno arricchito ulteriormente. Adesso a 53 annisi prepara per una nuova avventura: diventare papà. La compagna 25enne Sharon Fonseca infatti è in attesa di una bambina, che nascerà in autunno. Per annunciare il sesso del bebè i due hanno utilizzato ...