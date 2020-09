GFVip | Franceska Pepe ubriaca flirta con Tommaso Zorzi

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 28 settembre 2020) Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip,è diventata la protagonista indiscussa nel bene e nel male. La modella pare non essere molto simpatica agli altri inquilini, d’altro canto, nemmeno lei si sforza di convivere tranquillamente con loro.sta letteralmente dividendo l’opinione del web, chissà che non arriverà in … L'articolo