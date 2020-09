Generali è ancora partner di Barcolana 2020 (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) – Generali è di nuovo al fianco della Barcolana, la popolare regata velica che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste, in calendario l’11 ottobre 2020. La volontà di esser presenting partner di questo importante evento, sportivo e folkroristico, avviene in un momento eccezionale per il Paese e rinnova l’attenzione del gruppo triestino per lo sport ed il territorio. “Generali è al fianco di Barcolana in un’edizione speciale che misura la capacità di una comunità di far fronte a eventi eccezionali rispondendo con soluzioni nuove”, afferma il Presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, aggiungendo che l’evento “è un’occasione per riflettere sui mutamenti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 settembre 2020) (Teleborsa) –è di nuovo al fianco della, la popolare regata velica che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste, in calendario l’11 ottobre. La volontà di esser presentingdi questo importante evento, sportivo e folkroristico, avviene in un momento eccezionale per il Paese e rinnova l’attenzione del gruppo triestino per lo sport ed il territorio. “è al fianco diin un’edizione speciale che misura la capacità di una comunità di far fronte a eventi eccezionali rispondendo con soluzioni nuove”, afferma il Presidente di, Gabriele Galateri di Genola, aggiungendo che l’evento “è un’occasione per riflettere sui mutamenti ...

Silvano05230100 : RT @Pinodemarco: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ #AdessoDIBBA Abbiamo ancora la forza di combattere contro chi con leggi elettorali schifose, fak… - Pincopanco999 : RT @tigerja65285986: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Il 2 settembre Piera Aiello grandissima donna e coraggiosa testimone di mafia ha lasciato il… - AntonioNanni5 : RT @Pinodemarco: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ #AdessoDIBBA Abbiamo ancora la forza di combattere contro chi con leggi elettorali schifose, fak… - Kimstellata : RT @tigerja65285986: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ Il 2 settembre Piera Aiello grandissima donna e coraggiosa testimone di mafia ha lasciato il… - AveCarla1 : RT @Pinodemarco: ++DIRETTORIO NO GRAZIE++ #AdessoDIBBA Abbiamo ancora la forza di combattere contro chi con leggi elettorali schifose, fak… -

Ultime Notizie dalla rete : Generali ancora Generali è ancora partner di Barcolana 2020 Il Messaggero Barcolana presented by Generali: a Trieste dal 2 all'11 Ottobre

Barcolana presented by Generali da svolgere in sicurezza a terra e in mare, leva a vantaggio del territorio, evento da raccontare ...

Generali è ancora partner di Barcolana 2020

Il Gruppo di trieste rinnova l'attenzione verso lo sport, il territorio e la sostenibilità e sostiene la Diversity & Inclusion ...

Barcolana presented by Generali da svolgere in sicurezza a terra e in mare, leva a vantaggio del territorio, evento da raccontare ...Il Gruppo di trieste rinnova l'attenzione verso lo sport, il territorio e la sostenibilità e sostiene la Diversity & Inclusion ...