Dal Reddito di Cittadinanza non si torna indietro. M5S chiede un confronto in sede parlamentare. “E’ nostra intenzione continuare ad assicurare il beneficio” (Di lunedì 28 settembre 2020) “Il Reddito di Cittadinanza ha raggiunto quasi 3 milioni di persone e la nostra intenzione è quella di continuare ad assicurare un beneficio che ha aiutato così tante famiglie. Condividiamo la necessità di ottimizzare la parte relativa alle politiche attive del lavoro, espressa anche dal presidente Conte, in particolare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”. E’ quanto affermano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Lavoro alla Camera. “Per raggiungere questo obiettivo – aggiungono i parlamentari M5S -, non si potrà prescindere da un confronto in sede parlamentare per trovare in maniera condivisa le soluzioni più adatte a favorire il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 settembre 2020) “Ildiha raggiunto quasi 3 milioni di persone e laè quella diadun beneficio che ha aiutato così tante famiglie. Condividiamo la necessità di ottimizzare la parte relativa alle politiche attive del lavoro, espressa anche dal presidente Conte, in particolare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro”. E’ quanto affermano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Lavoro alla Camera. “Per raggiungere questo obiettivo – aggiungono i parlamentari M5S -, non si potrà prescindere da uninper trovare in maniera condivisa le soluzioni più adatte a favorire il ...

