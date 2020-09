Covid, Spagna nella paura: primi in Europa per contagi (Di lunedì 28 settembre 2020) Covid, Spagna prima in Europa per numero di contagi. Superate le 715mila infezioni: da oggi si raccomanda di evitare spostamenti inutili La Spagna nella paura. Il paese iberico ha superato le 715mila infezioni: da oggi si raccomanda a tutta la popolazione di evitare spostamenti inutili. Non si escludono ulteriori restrizioni del governo. Aumentano i ricoveri … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 28 settembre 2020)prima inper numero di. Superate le 715mila infezioni: da oggi si raccomanda di evitare spostamenti inutili La. Il paese iberico ha superato le 715mila infezioni: da oggi si raccomanda a tutta la popolazione di evitare spostamenti inutili. Non si escludono ulteriori restrizioni del governo. Aumentano i ricoveri … L'articolo proviene da YesLife.it.

Adnkronos : #Covid, #Spagna prima in Europa per contagi: oltre 716mila - NicolaPorro : ?? Ci dicono che i populisti sono stati incapaci di gestire il #coronavirus. Ma casi come #Francia e #Spagna dimostr… - LaStampa : Primo in Europa, il paese iberico ha visto negli ultimi giorni un’impennata di casi. Nel mondo superato il milione… - MottiniPaolo : @daniele19921 @azangrillo Niente? Ma dove vive lei? Su un altro pianeta? - cribart : RT @MiAirports: Area test #Covid-19# per passeggeri in rientro da Parigi, regioni rosse della Francia, Malta, Spagna, Croazia e Grecia pre… -