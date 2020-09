Basta con i tatticismi di Conte: rifiutare il Mes sarebbe folle (Di lunedì 28 settembre 2020) La triste vicenda del presidente dell'Inps ha giustamente sdegnato l'intera opinione nazionale e tutto il sistema dei media. Non vale l'ennesimo tatticismo di Conte che elude la questione ... Leggi su globalist (Di lunedì 28 settembre 2020) La triste vicenda del presidente dell'Inps ha giustamente sdegnato l'intera opinione nazionale e tutto il sistema dei media. Non vale l'ennesimo tatticismo diche elude la questione ...

AlbertoBagnai : D’altra parte la filosofia politica dell’UE è sottomettersi alla Germania per non combattere con la Germania (i fam… - GrandeFratello : Basta con il finto perbenismo di Santa Adua. #GFVIP - TNannicini : Sulla legge elettorale basta prese in giro: anche col proporzionale si può chiedere ai partiti di dirci prima con c… - hotdauzat_ : RT @daanmargot: Vi prego basta con questa storia che se se non rispondi subito ai messaggi vuol dire che non te ne frega niente. A non tutt… - TerlizziGerardo : RT @FratellidItalia: UE sostituisce missione Sophia con pattugliamento navale e aereo per garantire embargo di armi alla Libia. Bene, ma se… -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con "Basta con le correnti": Zingaretti riorganizza il Pd AGI - Agenzia Giornalistica Italia Giustino nella Storia del Roland Garros: vince il secondo match più lungo di sempre a Parigi

Lorenzo Giustino e Corentin Moutet superano le 6 ore di gioco nell'ottavo match più lungo di sempre: l'azzurro vince 18-16 al quinto ...

SALERNITANA: buona la prima per Tutino e Djuric

Mercato aperto, porte spalancate, lavori in corso: ne consegue che il debutto granata abbia evidenziato luci e ombre anche dalla metà campo in su. «Non c'è Dziczek e ...

Lorenzo Giustino e Corentin Moutet superano le 6 ore di gioco nell'ottavo match più lungo di sempre: l'azzurro vince 18-16 al quinto ...Mercato aperto, porte spalancate, lavori in corso: ne consegue che il debutto granata abbia evidenziato luci e ombre anche dalla metà campo in su. «Non c'è Dziczek e ...