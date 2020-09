Baby K, doppio platino per “Non mi basta più” (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – FIMI GfK certifica doppio platino il singolo “Non mi basta Più” di Baby K feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milioni di views. Il successo è straordinario anche sui social, dove il brano è stato scelto come background di oltre 180 mila video sulla piattaforma TikTok. (ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 28 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – FIMI GfK certificail singolo “Non miPiù” diK feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milioni di views. Il successo è straordinario anche sui social, dove il brano è stato scelto come background di oltre 180 mila video sulla piattaforma TikTok. (ITALPRESS).

CorriereCitta : Baby K, doppio platino per “Non mi basta più” - bemolmagazine : ???? Raga, l' estate non finisce mai perché #NonMiBastaPiú già é Doppio Platino!!! Complimenti, @BABYKMUSIC ?? ???? Chi… - BABY_HOTLlNE : *( DOPPIO!!!!!!!!!!!!!! - LorenzoZL74 : @Corriere Se entrassero più soldi, quelli come Tridico potrebbero triplicarsi lo stipendio invece di raddoppiarselo… - luciodigaetano : @FZacchia @fabriziobarca @micheleboldrin @DeShindig @OGiannino Ti dirò: se le risorse necessarie venissero recupera… -

Ultime Notizie dalla rete : Baby doppio Bambini e genitori in vasca per un doppio Baby Acquatic’s Day LA NAZIONE Baby K, doppio platino per "Non mi basta piú"

ROMA (ITALPRESS) - FIMI GfK certifica doppio platino il singolo "Non mi Basta Piú" di Baby K feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milio ...

Baby K, doppio platino per “Non mi basta più”

ROMA (ITALPRESS) – FIMI GfK certifica doppio platino il singolo “Non mi Basta Più” di Baby K feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milio ...

ROMA (ITALPRESS) - FIMI GfK certifica doppio platino il singolo "Non mi Basta Piú" di Baby K feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milio ...ROMA (ITALPRESS) – FIMI GfK certifica doppio platino il singolo “Non mi Basta Più” di Baby K feat. Chiara Ferragni con oltre 140 mila download + streaming. Il videoclip del brano ha raggiunto 46 milio ...