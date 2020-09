Alluvione a Nettuno, alberi sradicati e strade sommerse​ dall'acqua | video (Di lunedì 28 settembre 2020) La zona più colpita tra le province di Roma e Latina è Nettuno, in cui si sono abbattute forti piogge, tanto da provocare allagamenti diffusi. Rami pericolanti, alberi sradicati, strade inagibili e cantine sommerse, per non parlare del camper travolto dall'acqua che è finito nel giardino dell'autore di questo video.Firenze, l'anniversario dalla terribile Alluvione del 1966 Piemonte, Alluvione con strade allagate dal fango video Alluvione Inondazione Casargo Lecco Fango Leggi su panorama (Di lunedì 28 settembre 2020) La zona più colpita tra le province di Roma e Latina è, in cui si sono abbattute forti piogge, tanto da provocare allagamenti diffusi. Rami pericolanti,inagibili e cantine sommerse, per non parlare del camper travoltoche è finito nel giardino dell'autore di questo.Firenze, l'anniversarioa terribiledel 1966 Piemonte,conallagate dal fangoInondazione Casargo Lecco Fango

Sono già ingenti le quantità di pioggia che si sono accumulate in questo pomeriggio al Centro Italia a causa dell’azione dell’Uragano Mediterraneo “Zora”. Forti piogge, in particolare… Leggi ...

Allerta meteo, tempeste e danni in tutta la Campania. E domani al Sud attesi ancora grandine e vento forte

Domenica di maltempo in quasi tutta la Penisola, ma la situazione è destinata a peggiorare domani nelle prime ore del giorno in Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria. Diramata l’allerta arancione ...

