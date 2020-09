Stefania Orlando e Franceska Pepe, lite furiosa: gli altri costretti a dividerle (Di domenica 27 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip si torna a litigare. Ancora una volta protagonista dell’ennesima discussione è Franceska Pepe. Questa volta la modella e web influencer si è scontrata con Stefania Orlando. Una lite che si è consumata a tavola, alla presenza di tutti gli altri concorrenti. Alcuni sono stati costretti a placare gli animi: Matilde Brandi … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 27 settembre 2020) Al Grande Fratello Vip si torna a litigare. Ancora una volta protagonista dell’ennesima discussione è. Questa volta la modella e web influencer si è scontrata con. Unache si è consumata a tavola, alla presenza di tutti gliconcorrenti. Alcuni sono statia placare gli animi: Matilde Brandi … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

GrandeFratello : Scoppia l'ennesima discussione in Casa... ?? #GFVIP - kcobainsvoice : RT @oocgfvip5: Litigio a tavola tra Stefania Orlando e Franceska: “sei una provocatrice, complimenti.” #GFVIP - nick_olaus : stefania orlando ha capito che solo litigando con franceska avrebbe avuto una clip dedicata a lei in puntata altrim… - hosieary : RT @FelipeMaryFanti: Fly down baby, Fly down CAPRA CAPRA CAPRA STEFANIA ORLANDO 27.09.2020 #gfvip - ilgiomba : Sono passate quasi sei ore e Stefania Orlando ancora continua a parlare del kiwi... Zero argomenti per un briciolo… -