Spezia al “ballo delle debuttanti” in Serie A: cresce l’attesa in città (Di domenica 27 settembre 2020) Appuntamento con la storia per lo Spezia di Vincenzo Italiano che, tra qualche ora, affronterà il Sassuolo a Cesena nel suo debutto assoluto in Serie A. Dopo 114 anni di attesa, la compagine ligure si siede al tavolo delle grandissime del calcio italiano affiancando Sampdoria e Genoa sul territorio. Un orgoglio per i tanti tifosi spezzini che, in questi anni, avevano accarezzato la promozione in diverse situazioni. Oggi, i bianconeri parteciperanno al “ballo delle debuttanti” affrontando un’altra favola del calcio nostrano che, con il tempo, si è consolidata ad ottimi livelli: i neroverdi di Roberto De Zerbi, un punto in classifica dopo il pari con il Cagliari, sono in cerca della prima vittoria in campionato e vestirebbero volentieri i panni dei “guastafeste“. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020) Appuntamento con la storia per lodi Vincenzo Italiano che, tra qualche ora, affronterà il Sassuolo a Cesena nel suo debutto assoluto inA. Dopo 114 anni di attesa, la compagine ligure si siede al tavolograndissime del calcio italiano affiancando Sampdoria e Genoa sul territorio. Un orgoglio per i tanti tifosi spezzini che, in questi anni, avevano accarezzato la promozione in diverse situazioni. Oggi, i bianconeri parteciperanno al “ballodebuttanti” affrontando un’altra favola del calcio nostrano che, con il tempo, si è consolidata ad ottimi livelli: i neroverdi di Roberto De Zerbi, un punto in classifica dopo il pari con il Cagliari, sono in cerca della prima vittoria in campionato e vestirebbero volentieri i panni dei “guastafeste“. ...

