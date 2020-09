Sinner-Bonzi in tv: data, orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2020 (Di domenica 27 settembre 2020) Jannik Sinner ha staccato il pass per il secondo turno del Roland Garros 2020, superando nettamente David Goffin, numero 12 ATP. L’altoatesino ha esternato una condizione fisica invidiabile, mostrandosi superiore all’avversario e conquistando un successo all’esordio straordinariamente importante: il prossimo avversario sarà Benjamin Bonzi, a sua volta fautore dell’eliminazione di Emil Ruusuvuori, favorito alla vigilia. Il match andrà in scena mercoledì 30 settembre, con orario da definire: diretta televisiva offerta da Eurosport (canale 210 o 211 di Sky, DAZN) e live streaming su Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà una diretta testuale ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Jannikha staccato il pass per il secondo turno del, superando nettamente David Goffin, numero 12 ATP. L’altoatesino ha esternato una condizione fisica invidiabile, mostrandosi superiore all’avversario e conquistando un successo all’esordio straordinariamente importante: il prossimo avversario sarà Benjamin, a sua volta fautore dell’eliminazione di Emil Ruusuvuori, favorito alla vigilia. Il match andrà in scena mercoledì 30 settembre, conda definire:televisiva offerta da Eurosport (210 o 211 di Sky, DAZN) e livesu Eurosport Player e Sky Go. In alternativa, Sportface.it garantirà unatestuale ...

