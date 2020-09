Serie A, esordio amaro per lo Spezia: il Sassuolo vince 4-1 (Di domenica 27 settembre 2020) Lo Spezia , all'esordio assoluto in Serie A, ospita il Sassuolo allo stadio Dino Manuzzi di Cesena. I neroverdi sbloccano il risultato al 12' con Djuricic , i liguri trovano il pari alla mezz'ora con ... Leggi su quotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Lo, all'assoluto inA, ospita ilallo stadio Dino Manuzzi di Cesena. I neroverdi sbloccano il risultato al 12' con Djuricic , i liguri trovano il pari alla mezz'ora con ...

Eurosport_IT : SINNER, CHE PARTENZA!!! ?????? Esordio pazzesco di Jannik al @rolandgarros! Battuto Goffin (testa di serie n.11) in m… - SkySport : CALDIROLA FA DOPPIETTA ?? ALL'ESORDIO IN SERIE A ? ? Al 72' sul corner Caldirola colpisce di testa, palla nell'angol… - leopoli1995 : In bocca al lupo x esordio per il nostro Talent Serie B #Gaetano nella #Cremonese. #ffl2 @paone_marco @FabTon @Marfho @PaoloIlDiurno - caldiluca3 : RT @SkySport: Sampdoria-Benevento, Caldirola: 'Che esordio, daremo filo da torcere a tutti in A' - caldiluca3 : RT @SkySport: Serie A, i giocatori che hanno fatto doppietta all'esordio: chi come Caldirola? -