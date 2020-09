Psg, il retroscena: Tuchel non voleva riscattare Icardi (Di domenica 27 settembre 2020) La stagione di Mauro Icardi stenta a decollare. L’ex Inter è ancora a quota zero gol e stasera proverà a cercare il primo sigillo contro il Reims. Nel frattempo, l’Equipe rilancia un retroscena sul suo riscatto dal club nerazzurro che ha spaccato in due il club parigino. Secondo il quotidiano, il tecnico Thomas Tuchel non era convinto di riscattare l’attaccante argentino a differenza del direttore sportivo Leonardo che ha valutato l’opportunità di abbassare la cifra del trasferimento a titolo definitivo di 15 milioni di euro come un’occasione da cogliere al volo. E così alla fine è stato: Tuchel è stato convinto proprio dal brasiliano. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) La stagione di Maurostenta a decollare. L’ex Inter è ancora a quota zero gol e stasera proverà a cercare il primo sigillo contro il Reims. Nel frattempo, l’Equipe rilancia unsul suo riscatto dal club nerazzurro che ha spaccato in due il club parigino. Secondo il quotidiano, il tecnico Thomasnon era convinto dil’attaccante argentino a differenza del direttore sportivo Leonardo che ha valutato l’opportunità di abbassare la cifra del trasferimento a titolo definitivo di 15 milioni di euro come un’occasione da cogliere al volo. E così alla fine è stato:è stato convinto proprio dal brasiliano.

