"Non ero più in grado di camminare". Carlo Verdone annuncia di essersi operato a entrambe le anche "Dopo sette anni di atroce dolore alle anche per le cartilagini scomparse, mi sono deciso giovedì 17 di operarmi in un colpo solo alla ricostruzione di entrambe perché non ero più in grado di camminare per pochi metri". Il post su Facebook è di Carlo Verdone che aggiunge: "Oggi.... un piccolo miracolo!".L'attore e regista romano si mostra in un video mentre cammina lentamente: "Vi sembrerà banale, io che cammino... e invece no". E racconta di quanto abbia sofferto: "Mi sembra una cosa miracolosa quella che è successa", dice ancora camminando senza stampelle. "Bravi i chirurghi, coraggioso io... e non ho dolore" mentre prima "ogni volta che mi vedevate in un

