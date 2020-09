La fuga di notizie uno stop fa giustizia

Leggi su ecodibergamo

(Di domenica 27 settembre 2020) L’iniziativa è clamorosa, non avendo precedenti almeno in tempi recenti. Il neo procuratore di Perugia (si è insediato tre mesi fa) Raffaele Cantone ha deciso di interrompere momentaneamente l’inchiesta sull’esame di italiano all’Università per stranieri di Perugia del calciatore Luis Alberto Suarez e di riprogrammare le attività investigative affinché si svolgano con la garanzia della riservatezza. Un messaggio rivolto a tutti gli inquirenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria che lavorano con e nella Procura. «Non lascerò che questo caso diventi uno show giudiziario – ha avvertito Cantone –. Altre fughe dinon saranno tollerate». La presa di posizione ci ricorda che ci sono carte delle inchieste e intercettazioni coperte dal segreto istruttorio, la cui pubblicazione ...