Inter, Vidal esulta: «Niente male come inizio» (Di domenica 27 settembre 2020) Arturo Vidal esulta dopo l’esordio vincente con la maglia dell’Inter Nello spettacolare 4-3 tra Inter e Fiorentina, Arturo Vidal ha fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra. Il cileno non è partito titolare, ma è entrato in campo al 74′ sostituendo Marcelo Brozovic. Al termine del match, il centrocampista ha esultato sui suoi profili social. «Bel trionfo in casa! Niente male come inizio!!! Forza Inter» con cuori nerazzurri a contornare la sua prima volta con la maglia Interista. Bel trionfo in casa! Niente male come inizio!!! Forza ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Arturodopo l’esordio vincente con la maglia dell’Nello spettacolare 4-3 trae Fiorentina, Arturoha fatto il suo esordio con la maglia nerazzurra. Il cileno non è partito titolare, ma è entrato in campo al 74′ sostituendo Marcelo Brozovic. Al termine del match, il centrocampista hato sui suoi profili social. «Bel trionfo in casa!!!! Forza» con cuori nerazzurri a contornare la sua prima volta con la magliaista. Bel trionfo in casa!!!! Forza ...

