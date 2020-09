Il talk show sul nulla di Valerio Lundini è una delle cose migliori che c’è in palinsesto – L’intervista (Di domenica 27 settembre 2020) Ad un’ora imprecisata della serata (quasi) ogni giorno, in tv, accade una cosa surreale: compare Valerio Lundini. Prima in veste di inviato, racconta la storia del ragazzo cui lo zio rubò il naso da bambino. L’atmosfera sembra quella di un’inchiesta tv. Poi, seduto su una sedia di quelle con le rotelle, nello studio televisivo, fa dono a un ospite di un cucciolo di cane abbandonato, con l’ospite che lo guarda sgranando gli occhi. Poi gela un’attrice, facendo calare l’imbarazzo tra gli operatori video. Tutto questo rimanendo serio, senza alzare il sopracciglio, senza variare mai il tono di voce. È Lundini, che a volte si vede e a volte no, come lui stesso scrive ogni pomeriggio prima di andare in onda: «Ci si vede (forse) stasera». Se ancora non v’è capitato di ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Ad un’ora imprecisata della serata (quasi) ogni giorno, in tv, accade una cosa surreale: compare. Prima in veste di inviato, racconta la storia del ragazzo cui lo zio rubò il naso da bambino. L’atmosfera sembra quella di un’inchiesta tv. Poi, seduto su una sedia di quelle con le rotelle, nello studio televisivo, fa dono a un ospite di un cucciolo di cane abbandonato, con l’ospite che lo guarda sgranando gli occhi. Poi gela un’attrice, facendo calare l’imbarazzo tra gli operatori video. Tutto questo rimanendo serio, senza alzare il sopracciglio, senza variare mai il tono di voce. È, che a volte si vede e a volte no, come lui stesso scrive ogni pomeriggio prima di andare in onda: «Ci si vede (forse) stasera». Se ancora non v’è capitato di ...

ilfoglio_it : Carofiglio a Di martedì spunta una dopo l’altra tutte le armi retoriche di Matteo Salvini. Calenda a Otto e Mezzo b… - danielerazzoli : @conteDartagnan I giornalisti se ne sono accorti tutti. Ma non le stampastar che stanno a tutti i talk show. Distinguiamo... - Magda_mavi : RT @ilham_mounssif: Storie per articoli e polemiche nei talk show. Da anni si raccontano casi e assurde storie ma nulla cambia. Chi può cam… - Marcell25095102 : @berlusconi e'sempre presente,anche quando non c'e'.Ha messo in moto un'offensiva senza precedenti con i suoi Talk… - DestinoLara : RT @ilham_mounssif: Storie per articoli e polemiche nei talk show. Da anni si raccontano casi e assurde storie ma nulla cambia. Chi può cam… -

Ultime Notizie dalla rete : talk show Il talk show sul nulla di Valerio Lundini è una delle cose migliori che c’è in palinsesto – L’intervista Open Guida Tv 27 settembre: L’allieva 3, Che tempo che fa, Non é l’Arena

Guida Tv 27 settembre: L'allieva 3, Che tempo che fa, Non é l'Arena. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!

Sting, in collegamento dall’Italia, annuncia un nuovo album di duetti: video

27 set 2020 - L’ex Police, ospite del programma statunitense di Jimmy Fallon, annuncia l’arrivo di una nuova pubblicazione e propone il video di un brano realizzato con il rapper Gashi.

Guida Tv 27 settembre: L'allieva 3, Che tempo che fa, Non é l'Arena. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!27 set 2020 - L’ex Police, ospite del programma statunitense di Jimmy Fallon, annuncia l’arrivo di una nuova pubblicazione e propone il video di un brano realizzato con il rapper Gashi.