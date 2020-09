Gasperini: «Gomez è già in forma» – VIDEO (Di domenica 27 settembre 2020) L’allenatore dell’Atalanta ha parlato dello stato di forma del Papu Gomez Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dello stato di forma del Papu Gomez durante la conferenza stampa post vittoria in casa del Torino. «Una vittoria molto importante. Iniziare così contro una squadra che ha del valore come il Torino è fondamentale, siamo ripartiti molto bene con buona condizione e grande fiducia. In questo contesto Gomez, come avevo già visto anche in allenamento in queste settimane, è già in ottima condizione». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) L’allenatore dell’Atalanta ha parlato dello stato didel PapuGian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato dello stato didel Papudurante la conferenza stampa post vittoria in casa del Torino. «Una vittoria molto importante. Iniziare così contro una squadra che ha del valore come il Torino è fondamentale, siamo ripartiti molto bene con buona condizione e grande fiducia. In questo contesto, come avevo già visto anche in allenamento in queste settimane, è già in ottima condizione». Leggi su Calcionews24.com

